Chongqing Fuling Zhacai Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chongqing Fuling Zhacai als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chongqing Fuling Zhacai-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 96,64, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 61,79, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf der Basis des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Fuling Zhacai-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,59 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (14,63 CNH) weicht somit um -16,83 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (15,58 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Chongqing Fuling Zhacai-Aktie also insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Chongqing Fuling Zhacai gesprochen haben. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend negative Themen angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Chongqing Fuling Zhacai-Aktie basierend auf dem Relative Strength-Index, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz im Internet und der Anleger-Stimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt.