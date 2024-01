Chongqing Fuling Zhacai Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Chongqing Fuling Zhacai in den letzten 7 Tagen liegt bei 46,6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Chongqing Fuling Zhacai überwiegend positiv sind, sowohl in den Kommentaren der letzten Wochen als auch in den Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Fuling Zhacai derzeit bei 17,34 CNH, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 14,29 CNH aus dem Handel ging und einen Abstand von -17,59 Prozent aufgebaut hat. In ähnlicher Weise zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Differenz von -6,91 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf beiden Zeiträumen als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhielt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Chongqing Fuling Zhacai-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.