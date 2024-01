Chongqing Fuling Electric Power Industrial Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

In den letzten vier Wochen wurden bei Chongqing Fuling Electric Power Industrial keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu dieser Bewertung führte.

Die technische Analyse ergibt, dass die Chongqing Fuling Electric Power Industrial aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 14,83 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,14 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 12,63 CNH, was einer Abweichung von +4,04 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chongqing Fuling Electric Power Industrial besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 47,95, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Chongqing Fuling Electric Power Industrial daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".