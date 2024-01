Chongqing Fuling Electric Power Industrial Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Chongqing Fuling Electric Power Industrial-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 76 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit 50,16 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Chongqing Fuling Electric Power Industrial.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Aktie ein Durchschnitt von 14,8 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,21 CNH, was einem Unterschied von -17,5 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,65 CNH zeigt mit einem Unterschied von -3,48 Prozent ein ähnliches Bild und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Somit erhält Chongqing Fuling Electric Power Industrial insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Chongqing Fuling Electric Power Industrial veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigten weitere Studien, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem gemischten Gesamtergebnis führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Chongqing Fuling Electric Power Industrial wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.