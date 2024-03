Chongqing Fuling Electric Power Industrial Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 zu normieren. Der RSI von Chongqing Fuling Electric Power Industrial liegt bei 47,11, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 39,59, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Fuling Electric Power Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,91 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,13 CNH weicht um -12,8 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung aufgrund einer Abweichung von nur +1,76 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Chongqing Fuling Electric Power Industrial in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 1 schlechtes und 3 gutes Signal, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat Chongqing Fuling Electric Power Industrial in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors ergibt sich eine Unterperformance von 8,06 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.