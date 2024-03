Chongqing Fuling Electric Power Industrial Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung der Anleger über Chongqing Fuling Electric Power Industrial hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, so die Analyse von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Die Diskussionen waren überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie geführt hat. Die automatische Analyse der Kommunikation zeigt jedoch, dass in letzter Zeit auch positive Signale vorhanden waren, weshalb die Gesamtbewertung auf "Neutral" gesetzt wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation lässt auf ein gestiegenes Interesse der Anleger an Chongqing Fuling Electric Power Industrial schließen. Die Diskussionsstärke wurde als erhöht gemessen. Trotzdem wird die Aktie aufgrund der eingetrübten Stimmung mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Die RSI-Werte auf 7- und 25-Tage-Basis für Chongqing Fuling Electric Power Industrial zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -9,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine positive Abweichung von +5,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.