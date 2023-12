Chongqing Fuling Electric Power Industrial Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse zeigt, dass Chongqing Fuling Electric Power Industrial aktuell ein neutraler Bewertung aufweist. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,95 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 13 CNH liegt (-13,04 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12,39 CNH, was einer Abweichung von +4,92 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird Chongqing Fuling Electric Power Industrial auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 32,03 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 43,97, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Chongqing Fuling Electric Power Industrial eine Rendite von 12,82 Prozent auf, was 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" hatte eine mittlere Rendite von -0,75 Prozent, wobei Chongqing Fuling Electric Power Industrial mit 13,57 Prozent deutlich darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chongqing Fuling Electric Power Industrial in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über Chongqing Fuling Electric Power Industrial unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

