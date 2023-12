Chongqing Dima Industry Aktie: Abwarten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Chongqing Dima Industry liegt der RSI7 aktuell bei 44,44 Punkten und der RSI25 bei 55,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den RSI7 und RSI25.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen zu Chongqing Dima Industry festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Chongqing Dima Industry von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral" Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat zudem 7 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Chongqing Dima Industry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.