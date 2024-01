Chongqing Department Store Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Bei Chongqing Department Store hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Chongqing Department Store in Bezug auf die Stimmung daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Bei der Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen wurde überwiegend positive Stimmung gemessen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird Chongqing Department Store hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist die Chongqing Department Store derzeit +1,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -6,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,94 Prozent erzielt, was 12,49 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -0,05 Prozent, während Chongqing Department Store aktuell 18,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.