Chongqing Department Store Aktie: Der ganz große Wurf!

Chongqing Department Store übertrifft den Branchendurchschnitt um 41,88 Prozent Das Unternehmen Chongqing Department Store hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche durchschnittlich um -15,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chongqing Department Store den Branchendurchschnitt um 41,88 Prozent übertrifft. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 40,25 Prozent über dem Durchschnitt punkten. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index zeigt gemischte Signale Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Chongqing Department Store liegt bei 72,44, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt dagegen bei 42,45, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Positive Stimmungsänderung und abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Chongqing Department Store festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich vergeben wird. Insgesamt erhält Chongqing Department Store daher für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse zeigt gemischte Signale Der gleitende Durchschnittskurs der Chongqing Department Store beläuft sich auf 30,53 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,19 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit +5,38 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird für die technische Analyse die Gesamtnote "Gut" vergeben.