Chongqing Department Store Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Chongqing Department Store liegt bei 46,11, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ein "Neutral" zugeordnet bekommt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Chongqing Department Store lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und erfordert somit eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Chongqing Department Store in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Chongqing Department Store mit einer Rendite von 18,94 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,12 Prozent. Auch hier liegt Chongqing Department Store mit 19,06 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Chongqing Department Store-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen lässt. Der gleitende Durchschnitt für den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 30,09 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 28,2 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,91 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.