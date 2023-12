Chongqing ChuanYi Automation, tut es schon wieder!

Die Aktie von Chongqing Chuanyi Automation weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,06 Prozent auf, was einen Wert von 1,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt für "Elektronische Geräte und Komponenten" darstellt. Diese hohe Dividendenrendite macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investmentmöglichkeiten attraktiv und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Chuanyi Automation derzeit bei 34,7 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 27,44 CNH liegt und somit einen Abstand von -20,92 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ist die Einschätzung mit einem Niveau von 29,44 CNH und einer Differenz von -6,79 Prozent negativ, was zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider, obwohl statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben haben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Aktienkurs von Chongqing Chuanyi Automation verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,98 Prozent, was 19,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich zu "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 17,38 Prozent, wobei Chongqing Chuanyi Automation aktuell 24,36 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.