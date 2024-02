Chongqing ChuanYi Automation Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI der Chongqing Chuanyi Automation liegt derzeit bei 30,69, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Chongqing Chuanyi Automation-Aktie ein Durchschnitt von 32,13 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,54 CNH, was einem Unterschied von -20,51 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 25,75 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Chongqing Chuanyi Automation insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Chongqing Chuanyi Automation-Aktie eine Performance von -23,86 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -14,4 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -9 Prozent unter dem Durchschnittswert von -14,86 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Chongqing Chuanyi Automation auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutliche positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen haben sich überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Allerdings ergibt sich auch ein Handelssignal, das auf eine "Schlecht"-Aktie hindeutet. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Chongqing Chuanyi Automation bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.