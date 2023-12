Chongqing ChuanYi Automation Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Chongqing Chuanyi Automation liegt das aktuelle KGV bei 15. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ein KGV von 0. Demnach ist Chongqing Chuanyi Automation aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und hat somit an Aufmerksamkeit verloren, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Chuanyi Automation-Aktie daher eine "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Chongqing Chuanyi Automation aktuell 2, was eine positive Differenz von +1,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Chongqing Chuanyi Automation derzeit auf 34,05 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 27,72 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,59 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 der vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 28,54 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.