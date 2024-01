Chongqing ChuanYi Automation Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Diskussionen über Chongqing Chuanyi Automation in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Es wurden vier Handelssignale ermittelt, davon drei positive und ein negatives Signal. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Aktie von Chongqing Chuanyi Automation aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Chuanyi Automation beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Chongqing Chuanyi Automation zeigt eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Chongqing Chuanyi Automation bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Chongqing Chuanyi Automation aktuell 2, was einer positiven Differenz von +1,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen heute mit einer "Gut"-Bewertung ausgezeichnet.