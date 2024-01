Chongqing Changan Automobile Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Chongqing Changan Automobile verzeichnet einen aktuellen Kurs von 15,79 CNH, der 8,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +12,71 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit keinen wesentlichen Richtungsausschlägen in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Changan Automobile diskutiert. Aufgrund statistischer Auswertungen großer historischer Datenmengen ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile liegt bei 15,63, ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Chongqing Changan Automobile-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (70) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (81,16) erhalten daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Chongqing Changan Automobile-Aktie aus technischer und fundamentaler Sicht als "Neutral" einzuschätzen ist, während das Anleger-Sentiment und der RSI auf "Schlecht" hinweisen.