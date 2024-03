Chongqing Changan Automobile Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chongqing Changan Automobile aktuell bei 14,71 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst 18,26 CNH beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +24,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 14,65 CNH, was einer Distanz von +24,64 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Automobile"-Branche als neutral betrachtet wird. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität zu Chongqing Changan Automobile langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Chongqing Changan Automobile in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,38 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -3,71 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,09 Prozent im Branchenvergleich. Zudem lag Chongqing Changan Automobile 23,04 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -8,66 Prozent im letzten Jahr aufwies. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie vergeben.