Chongqing Changan Automobile Aktie: Das war ja klar …

Chongqing Changan Automobile hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 14,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -12,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chongqing Changan Automobile im Branchenvergleich um +26,82 Prozent besser abschneidet. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat sich das Unternehmen gut geschlagen, mit einer Rendite von 27,9 Prozent über dem Durchschnittswert von -13,52 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chongqing Changan Automobile mit 1,6 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,63 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chongqing Changan Automobile derzeit bei 14,48 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,92 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chongqing Changan Automobile in vielen Bereichen gut abschneidet, was zu überwiegend positiven Bewertungen führt.