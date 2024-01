Chongqing Changan Automobile Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor beim Bewerten von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie günstig erscheint. Chongqing Changan Automobile hat ein KGV von 15,63, was in etwa dem Durchschnitt der Automobilbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 31,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Automobilbranche im Durchschnitt um 13,57 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Chongqing Changan Automobile eine Outperformance von +18,36 Prozent erzielt hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chongqing Changan Automobile derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 13,97 CNH, während der Aktienkurs bei 16,83 CNH liegt, was einer Überperformance von +20,47 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine positive Bewertung, obwohl der Aktienkurs in den letzten 50 Tagen eine leichte Abweichung von -1,69 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher positiv eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Chongqing Changan Automobile.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Chongqing Changan Automobile in Bezug auf das KGV neutral bewertet wird, eine starke Performance in Bezug auf den Aktienkurs aufweist und technisch gesehen positiv einzustufen ist. Die RSI-Bewertung bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Dies sind wichtige Informationen für Anleger, die sich für diese Aktie interessieren.