Chongqing Changan Automobile Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich Chongqing Changan Automobile war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab acht positive und drei negative Tage, sowie drei Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chongqing Changan Automobile eine "Gut"-Einschätzung. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung weist. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Chongqing Changan Automobile daher von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Changan Automobile-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,19 CNH. Der letzte Schlusskurs (14,38 CNH) weicht um +1,34 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,04 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,61 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war höher als üblich und führte zu zunehmender Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile mit 13,49 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.