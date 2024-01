Chongqing Changan Automobile Aktie: Nach so langer Zeit …

Chongqing Changan Automobile: Analyse der Finanzkennzahlen

Chongqing Changan Automobile wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (1,48 %) aufgrund einer Dividende von 1,6 % nur leicht höher bewertet. Dies ergibt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Chongqing Changan Automobile liegt bei 54,38, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" abgegeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist jedoch mit einem Wert von 76 auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Chongqing Changan Automobile ist insgesamt neutral. Positive Themen dominierten in den Diskussionen der vergangenen Tage, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"-Signal und 5 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Chongqing Changan Automobile derzeit insgesamt als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,18 CNH, während der Kurs der Aktie bei 14,57 CNH um +2,75 Prozent darüber liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,08 CNH. Dies entspricht einer Abweichung des Aktienkurses von -14,7 Prozent und führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Chongqing Changan Automobile basierend auf den Finanzkennzahlen.

