Chongqing Changan Automobile Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Chongqing Changan Automobile: Fundamentalanalyse, Relative Strength Index und Branchenvergleich

Chongqing Changan Automobile weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,25 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. In der "Automobile"-Branche wird ein ähnlicher Wert von 0 verzeichnet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Chongqing Changan Automobile derzeit bei 88,31 liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,07 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 12,84 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,22 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Ebenso übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors um 44,86 Prozent.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Chongqing Changan Automobile derzeit bei 13,66 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 18,34 CNH notiert. Dies ergibt einen Abstand von +34,26 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung. Ebenso liegt der GD50, also der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, mit einem Niveau von 16,06 CNH um +14,2 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie der Chongqing Changan Automobile.