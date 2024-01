Chongqing Changan Automobile Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Chongqing Changan Automobile wird hinsichtlich des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 14,15 CNH liegt und der Aktienkurs (15,28 CNH) um +7,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als positive Einordnung bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 17,13 CNH, was einer Abweichung von -10,8 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage weist darauf hin, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher wird auch dieser Punkt als neutral bewertet, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Chongqing Changan Automobile-Aktie führt.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche konnte die Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,52 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,39 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance der Aktie mit 8,94 Prozent über dem Durchschnitt von 5,96 Prozent im letzten Jahr. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Chongqing Changan Automobile veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung ein insgesamt neutrales Rating für die Chongqing Changan Automobile-Aktie.

Chongqing Changan Automobile kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Chongqing Changan Automobile jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chongqing Changan Automobile-Analyse.

Chongqing Changan Automobile: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...