Chongqing Changan Automobile Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die chinesische Automobilhersteller Chongqing Changan Automobile hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine aktuelle Ausbeute von 1,6 %. Dieser Wert liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,55 %, was zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die Dividende führt.

Die Diskussionen über Chongqing Changan Automobile in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer überwiegend negativen langfristigen Einschätzung des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chongqing Changan Automobile weist sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage eine schlechte Bewertung auf, was auf eine negative Kursdynamik hinweist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung für das Unternehmen führt. Allerdings ergibt die Auswertung von Handelssignalen ein gemischtes Bild mit mehr schlechten als guten Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Chongqing Changan Automobile in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.