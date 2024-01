Chongqing Changan Automobile Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war besonders die Aktie von Chongqing Changan Automobile Gegenstand von Diskussionen in sozialen Medien. Dabei dominierten vor allem negative Meinungen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit vorwiegend mit den negativen Aspekten rund um Chongqing Changan Automobile. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamtbeurteilung als "Schlecht" eingestuft. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Automobilbranche erzielte Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,91 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,83 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 12,07 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite mit 8,44 Prozent über dem Durchschnitt von 6,46 Prozent. In beiden Bereichen führt diese Überperformance zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Chongqing Changan Automobile mit einer Ausschüttung von 1,6 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,47 %. Die Differenz von 0,13 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Aktuell beträgt das KGV von Chongqing Changan Automobile 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Daraus lässt sich ableiten, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.