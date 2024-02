Chongqing Changan Automobile Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile liegt bei 11,73, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Einschätzung.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass die Aktie von Chongqing Changan Automobile mit einem Kurs von 13,1 CNH -16,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine schlechte Einschätzung abgegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,46 Prozent beläuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung auf fundamentaler und sentimentaler Basis, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.