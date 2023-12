Chongqing Changan Automobile Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die chinesische Automobilgesellschaft Chongqing Changan Automobile wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Bewertungsmethoden. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 1,57 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie ergab, dass der aktuelle Schlusskurs (18,18 CNH) um 31,83 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnittskurs (13,79 CNH) liegt, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt mit 16,61 CNH über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird. Die Bewertung des Unternehmens in dieser Kategorie ist daher ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Chongqing Changan Automobile ist ebenfalls neutral und spiegelt sich in einer entsprechenden "Neutral"-Bewertung wider.

Insgesamt erhält die Aktie von Chongqing Changan Automobile in den verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating, was auf eine ausgeglichene Bewertung der Aktie in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse, Fundamentaldaten und Stimmungsbild hinweist.