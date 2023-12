Chongqing Changan Automobile Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten 12 Monaten konnte Chongqing Changan Automobile eine beachtliche Performance von 31,93 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 13,04 Prozent, was bedeutet, dass Chongqing Changan Automobile im Branchenvergleich eine Outperformance von +18,9 Prozent erzielte. Auch im Bereich des zyklischen Konsumgütersektors schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 24,94 Prozent über dem Durchschnitt von 7 Prozent gut ab, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Chongqing Changan Automobile wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen über den betrachteten Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Chongqing Changan Automobile 1,57 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 2,09 Prozent. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Chongqing Changan Automobile einen Wert von 69,53 für den RSI7 (sieben Tage) und 47,17 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Performance und Diskussionsintensität bei Chongqing Changan Automobile, während die Stimmungsänderung und die Dividendenrendite als neutral einzustufen sind.