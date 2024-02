Chongqing Changan Automobile Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chongqing Changan Automobile. Der 7-Tage-RSI beträgt 44,92 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,51, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Chongqing Changan Automobile derzeit bei 14,29 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "neutral". Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs selbst bei 13,58 CNH, was einem Abstand von -4,97 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von -14,54 Prozent, was auf ein "schlechtes" Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Chongqing Changan Automobile wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Bewertung des Unternehmens als "gut" führt. Es wurden auch vier Handelssignale ermittelt, von denen eines positiv ist und drei negativ sind, was schließlich zu einer Einstufung als "schlechte" Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Chongqing Changan Automobile 1,6 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,07 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "neutrale" Bewertung für seine Dividendenpolitik.