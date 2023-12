Chongqing Changan Automobile Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Chongqing Changan Automobile 16, im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 0 in der Automobilbranche. Damit ist das Unternehmen weder über- noch unterbewertet. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Chongqing Changan Automobile eher neutral. An vier Tagen war die Stimmung negativ, während an insgesamt zehn Tagen die Anleger neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Langfristige Analysen zeigen jedoch viele positive Signale, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Changan Automobile-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,79 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (18,18 CNH) weicht um +31,83 Prozent ab, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, was zu einem guten Rating führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Chongqing Changan Automobile zeigen eine mittlere Aktivität und kaum eine Veränderung in der Stimmung. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Chongqing Changan Automobile, basierend auf verschiedenen Kennzahlen und Analysen.