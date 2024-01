Chongqing Changan Automobile Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Spirit Realty Capital":

Chongqing Changan Automobile: Aktienanalyse und Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile liegt derzeit bei 13,49, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Automobile" weist hier einen Wert von 0 auf. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 1 positives Signal, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 68, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage ergibt eine ähnliche Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung von Stimmungsänderungen und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erhält als üblich, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie aufgrund der Analyse ein "Gut"-Rating basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI und dem Sentiment und Buzz.