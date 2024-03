Chongqing Changan Automobile Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktienkurse eines Unternehmens können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilt werden. Die Analysten haben Chongqing Changan Automobile auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare positiv war. Jedoch wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien zu Chongqing Changan Automobile diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung hat die Aktie die Einstufung "Neutral" erhalten.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei ergab sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (3 "Gut", 1 "Schlecht"). Somit wurde festgestellt, dass Chongqing Changan Automobile hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Chongqing Changan Automobile derzeit bei 14,51 CNH, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 15,1 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,07 Prozent zum GD200 aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +3,5 Prozent und führt somit zu einem "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen "Neutral".

Für Anleger, die in die Aktie von Chongqing Changan Automobile investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 1,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was einem geringeren Ertrag von 0,03 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Chongqing Changan Automobile mit einer Rendite von 14,38 Prozent mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Automobile" verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,84 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Chongqing Changan Automobile mit 26,22 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.