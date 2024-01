Chongqing Changan Automobile Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Chongqing Changan Automobile-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der aktuelle Kurs von 16,83 CNH liegt 20,47 Prozent über dem GD200 (13,97 CNH), was ein "Gut"-Signal ist. Allerdings liegt der GD50 bei 17,12 CNH, was einem Abstand von -1,69 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,06 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,03 Punkten. Somit erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 25,32 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating für ihre Performance.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.