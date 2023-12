Chongqing Changan Automobile Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger gegenüber der Chongqing Changan Automobile-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chongqing Changan Automobile bei 13,92 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,16 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 16,97 CNH, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 derzeit bei 70,9 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Chongqing Changan Automobile-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,93 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 13,07 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +18,86 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Ebenso lag die Aktie 25,05 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.