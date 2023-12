Chongqing Changan Automobile Aktie: Jubelschreie!

Chongqing Changan Automobile hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,07 Prozent erzielt, womit das Unternehmen die durchschnittliche Steigerung von 12,84 Prozent in der "Automobile"-Branche weit übertroffen hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 8,21 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser herausragenden Leistung erhält Chongqing Changan Automobile in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 1,57 % aus, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,48 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verändern. Bei Chongqing Changan Automobile wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Chongqing Changan Automobile aktuell bei 13,66 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 18,34 CNH liegt, was einem Abstand von +34,26 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt das Unternehmen mit einer Differenz von +14,2 Prozent über dem Niveau von 16,06 CNH. Aufgrund dieser Faktoren erhält Chongqing Changan Automobile insgesamt eine "Gut"-Einstufung.