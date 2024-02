Chongqing Changan Automobile Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Chongqing Changan Automobile-Aktie wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 14,35 CNH. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 14,67 CNH, was eine Abweichung von +2,23 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 15,32 CNH, und der letzte Schlusskurs stellt eine Abweichung von -4,24 Prozent dar. Daher wird auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Chongqing Changan Automobile in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit erhält, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Chongqing Changan Automobile eine Rendite von -5,45 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Automobile"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 8,03 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 17,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50,46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Chongqing Changan Automobile somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.