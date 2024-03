Chongqing Changan Automobile Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chongqing Changan Automobile. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Chongqing Changan Automobile eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt erhält Chongqing Changan Automobile von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating, obwohl weitere Auswertungsmodelle vier Handelssignale identifiziert haben, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Changan Automobile-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 14,53 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,94 CNH liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,58 CNH) unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Chongqing Changan Automobile ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,74 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unter- noch überbewertet ist.