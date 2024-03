Chongqing Changan Automobile Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile liegt bei einem Wert von 11. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automobile" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, der bei ca. 0 Prozent liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist Chongqing Changan Automobile weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI-Wert des Chongqing Changan Automobile liegt bei 33,87 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 48,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Chongqing Changan Automobile diskutiert. Aufgrund dieser Statistiken wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale vorlagen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Chongqing Changan Automobile mit 14,78 CNH inzwischen 1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,43 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.