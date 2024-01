Chongqing Changan Automobile Aktie: Hammer-Nachricht!

Chongqing Changan Automobile hat eine Dividendenrendite von 1,6 %, was 0,12 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Die Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von 14,91 Prozent erzielt, was 11,91 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich "Automobile" liegt die Rendite bei 5,56 Prozent, wobei Chongqing Changan Automobile 9,35 Prozent darüber liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt für die Chongqing Changan Automobile-Aktie bei 68 für die letzten 7 Tage und bei 67,05 für die letzten 25 Tage. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger im letzten Monat. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie daher ein "Gut"-Rating.