Chongqing Changan Automobile Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse der Chongqing Changan Automobile zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 13,83 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 17,54 CNH liegt, was einem Abstand von +26,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 16,76 CNH erreicht, was einer Differenz von +4,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Chongqing Changan Automobile waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen eher neutral. An vier Tagen war die Stimmung negativ, positve Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen zeigten sich ebenfalls vor allem negative Themen, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 53,07 Prozent erzielt, was 45,87 Prozent über dem Durchschnitt (7,2 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 12,5 Prozent, wobei Chongqing Changan Automobile aktuell 40,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile bei 16 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.