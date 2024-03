Chongqing Changan Automobile Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Changan Automobile unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 4 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktivität im Netz hervorgerufen durch Chongqing Changan Automobile deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Chongqing Changan Automobile in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent hat Chongqing Changan Automobile momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.6%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automobile"-Branche beträgt -0. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Chongqing Changan Automobile von 16,83 CNH mit +15,27 Prozent Entfernung vom GD200 (14,6 CNH) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 14,55 CNH. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +15,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Chongqing Changan Automobile-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.