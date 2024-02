Chongqing Changan Automobile Aktie: Aufgepasst!

Chongqing Changan Automobile wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutral eingestuft werden kann. Darüber hinaus hat die Redaktion auch 4 klare negative Signale identifiziert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung daher eine neutrale Einstufung.

In fundamentalen Gesichtspunkten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chongqing Changan Automobile mit 13,49 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 0 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität schwankt, da in letzter Zeit weniger Aktivität zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negativ zugenommen, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung auf dieser Grundlage.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Chongqing Changan Automobile bei 72,9, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 76,79, was ebenfalls zu einer schlechten Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".