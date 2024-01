Chongqing Brewery Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Chongqing Brewery-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so ein Bericht über das Anleger-Sentiment. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen geführt wurden, hat sich das Blatt in den letzten ein, zwei Tagen gewendet, und es dominieren nun vor allem negative Themen. Daher wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 90,28 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 64 CNH einen Abstand von -29,11 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie schlecht ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis beider Zeiträume führt.

Im Branchenvergleich zur Aktienkursentwicklung hat die Chongqing Brewery-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,61 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 36,11 Prozent gegenüber dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" liegt die Aktie mit -36,36 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Chongqing Brewery in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Chongqing Brewery-Aktie aufgrund der genannten Faktoren auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.