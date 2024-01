Chongqing Brewery Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Chongqing Brewery hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,18 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Verbrauchsgütern liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite -10,34 Prozent, und auch hier liegt Chongqing Brewery mit 38,84 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Chongqing Brewery zeigen gemischte Meinungen. In den vergangenen Wochen überwogen positive Kommentare, während in den letzten Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund davon wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Chongqing Brewery verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Es gab jedoch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Chongqing Brewery derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chongqing Brewery daher mit "Gut" bewertet.