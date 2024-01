Chongqing Brewery Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In Bezug auf Chongqing Brewery gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Chongqing Brewery daher in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chongqing Brewery eingestellt waren. Es gab lediglich vier positive Tage im Vergleich zu acht negativen Tagen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Chongqing Brewery daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Chongqing Brewery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Chongqing Brewery sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chongqing Brewery-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 89,31 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 61,08 CNH weicht somit um -31,61 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -12,67 Prozent, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Brewery-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.