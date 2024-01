Chongqing Brewery Aktie: Bloß aufpassen!

Chongqing Brewery: Anleger-Stimmung und Aktienperformance im Fokus

In den letzten zwei Wochen wurde Chongqing Brewery von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Es wurden vor allem neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung einer "Schlecht"-Stimmung führt. Die Redaktion hat zudem 8 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was die Gesamteinschätzung weiter bestätigt.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Chongqing Brewery zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Chongqing Brewery ergibt sich ein RSI von 72,1, was auf eine negative Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 60,29, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat Chongqing Brewery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -35,94 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend negative Anleger-Stimmung und eine unterdurchschnittliche Performance in verschiedenen Bewertungskategorien für Chongqing Brewery.