Chongqing Brewery Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, der die Aufwärtsbewegungen in Relation zu den Gesamtbewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Chongqing Brewery bei 47,42 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Lage hindeutet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Chongqing Brewery eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Chongqing Brewery eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Chongqing Brewery mit einer Rendite von -49,85 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,52 Prozent aufweist, liegt Chongqing Brewery mit 32,33 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Aktie von Chongqing Brewery in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht"-Wert führt.