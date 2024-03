Chong Qing Changan Automobile Aktie: Was soll die Aufregung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Chongqing Changan Automobile liegt das aktuelle KGV bei 13. Im Branchendurchschnitt der Automobilbranche beträgt das KGV 0. Daher ist Chongqing Changan Automobile aus fundamentaler Sicht weder über- noch unterbewertet. Die Redaktion stuft die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet Chongqing Changan Automobile eine Rendite von 1,6 %, was 0,13 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Chongqing Changan Automobile beträgt 33,89, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 30,87, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Chongqing Changan Automobile eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Das Stimmungsbild führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Insgesamt erhält Chongqing Changan Automobile auf Basis des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung.