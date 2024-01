Chong Qing Changan Automobile Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Chongqing Changan Automobile wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,93 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 14,58 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,35 Prozent für Chongqing Changan Automobile. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance der Aktie um 25,32 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Chongqing Changan Automobile beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Chongqing Changan Automobile derzeit eine Rendite von 1,57 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.