Chong Qing Changan Automobile Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Chongqing Changan Automobile herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Chongqing Changan Automobile derzeit überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 78,03, dass das Wertpapier überkauft ist. Beide Punkte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 31,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um 13,1 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,83 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 25,46 Prozent über dem Durchschnitt von 6,47 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Chongqing Changan Automobile von 14,79 CNH mit +5,19 Prozent Entfernung vom GD200 (14,06 CNH) ein "Gut"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 17,19 CNH auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammen ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für den Aktienkurs.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Chongqing Changan Automobile mit einem KGV von 15,63 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating auf fundamentaler Basis.